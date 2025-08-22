Prefeito de Nioaque será destaque no maior evento de comunicação política do país

Toninho Welton

Campo Grande vai sediar, no dia 6 de outubro de 2025, a edição regional do COMPOL – Congresso Brasileiro de Comunicação Política, considerado o maior evento do setor no Brasil.

O encontro, que acontece no Anfiteatro do CREA-MS, reunirá gestores públicos, comunicadores, lideranças políticas e especialistas para discutir os principais desafios e tendências da comunicação institucional, governamental e eleitoral.

Entre os nomes confirmados, um dos destaques é o prefeito de Nioaque, André Guimarães, de 31 anos, que vem se consolidando como uma das principais vozes da nova geração de gestores públicos de Mato Grosso do Sul.

Trajetória e visão administrativa

No primeiro mandato à frente da Prefeitura de Nioaque, Guimarães tem priorizado a modernização da gestão municipal. Sua atuação é marcada pela defesa dos direitos fundamentais e pela construção de um modelo de governança voltado para resultados concretos.

Formado em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e com especializações em Direito e Processo Penal, ele também acumula experiência no setor privado, o que agrega conhecimento jurídico e administrativo à sua atuação como gestor. Essa bagagem reforça sua capacidade de alinhar desenvolvimento econômico, inclusão social e fortalecimento institucional.

Participação no COMPOL

No evento, o prefeito vai compartilhar experiências da administração de Nioaque, destacando projetos voltados à inovação, à eficiência da máquina pública e ao fortalecimento da relação entre governo e comunidade.

Conforme a organização, a presença de Guimarães reflete a valorização de lideranças jovens que representam renovação e transformação política em Mato Grosso do Sul. “O COMPOL é um espaço de aprendizado e troca de experiências, e a participação do prefeito reforça o papel de gestores que estão abrindo novos caminhos na política”, destacam os organizadores.

Sobre o evento

Criado em 2023, o COMPOL rapidamente se firmou como referência nacional no debate sobre comunicação pública e política. Em 2025, passou a realizar edições regionais, levando as discussões para diferentes realidades do país.

A etapa de Campo Grande promete reunir nomes de peso do cenário político e comunicacional, ampliando o diálogo sobre os rumos da comunicação no Brasil.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos no site oficial: www.compolbrasil.com.br

