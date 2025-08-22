Acessibilidade

22 de Agosto de 2025

Política

Prefeito de Nioaque será destaque no maior evento de comunicação política do país

André Guimarães vem se consolidando como uma das principais vozes da nova geração de gestores públicos de Mato Grosso do Sul

Redação

Publicado em 22/08/2025 às 16:22

Toninho Welton

Campo Grande vai sediar, no dia 6 de outubro de 2025, a edição regional do COMPOL – Congresso Brasileiro de Comunicação Política, considerado o maior evento do setor no Brasil.

O encontro, que acontece no Anfiteatro do CREA-MS, reunirá gestores públicos, comunicadores, lideranças políticas e especialistas para discutir os principais desafios e tendências da comunicação institucional, governamental e eleitoral.

Entre os nomes confirmados, um dos destaques é o prefeito de Nioaque, André Guimarães, de 31 anos, que vem se consolidando como uma das principais vozes da nova geração de gestores públicos de Mato Grosso do Sul.

Trajetória e visão administrativa

No primeiro mandato à frente da Prefeitura de Nioaque, Guimarães tem priorizado a modernização da gestão municipal. Sua atuação é marcada pela defesa dos direitos fundamentais e pela construção de um modelo de governança voltado para resultados concretos.

Formado em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e com especializações em Direito e Processo Penal, ele também acumula experiência no setor privado, o que agrega conhecimento jurídico e administrativo à sua atuação como gestor. Essa bagagem reforça sua capacidade de alinhar desenvolvimento econômico, inclusão social e fortalecimento institucional.

Participação no COMPOL

No evento, o prefeito vai compartilhar experiências da administração de Nioaque, destacando projetos voltados à inovação, à eficiência da máquina pública e ao fortalecimento da relação entre governo e comunidade.

Conforme a organização, a presença de Guimarães reflete a valorização de lideranças jovens que representam renovação e transformação política em Mato Grosso do Sul. “O COMPOL é um espaço de aprendizado e troca de experiências, e a participação do prefeito reforça o papel de gestores que estão abrindo novos caminhos na política”, destacam os organizadores.

Sobre o evento

Criado em 2023, o COMPOL rapidamente se firmou como referência nacional no debate sobre comunicação pública e política. Em 2025, passou a realizar edições regionais, levando as discussões para diferentes realidades do país.

A etapa de Campo Grande promete reunir nomes de peso do cenário político e comunicacional, ampliando o diálogo sobre os rumos da comunicação no Brasil.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos no site oficial: www.compolbrasil.com.br

