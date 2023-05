Prefeito de Tacuru vai se filiar no PSDB

Divulgação

O prefeito de Tacuru, Rogério Torquetti (Patriota) afirma que em 2024 tentará reeleição.

Além disso, confirmou a filiação no PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira).

Rogério afirmou que deve se filiar na próxima sexta-feira, dia 19, em convenção tucana.

Torquetti disse que o presidente do partido, ex-governador Reinaldo Azambuja, estará presente.

Também participam da convenção o secretário-executivo chefe do Escritório de Relações Institucionais e Políticas do Governo de MS, Sérgio de Paula, e o deputado federal Geraldo Resende (PSDB).

Com a mudança de partido, Torquetti garante que tentará se manter no cargo do Executivo. “Ano que vem vamos novamente para disputa”, destacou.