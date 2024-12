Prefeito eleito de Anastácio, Cido, recebe diploma da Justiça Eleitoral

Divulgação

Aconteceu na noite de ontem, no Centro de Convenções “Cláudio Valério”, em Anastácio, a cerimônia de diplomação do prefeito eleito Manoel Aparecido “Cido”, da vice-prefeita eleita Maria Vital, e dos vereadores e vereadoras eleitos.

Cido recebeu 6.396 votos, o que corresponde a 48,41% dos votos válidos nas eleições de 2024, sendo declarado vencedor pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). A segunda colocada, Aline Cauneto, do PODE, obteve 3.820 votos, equivalente a 28,91%. Em terceiro lugar ficou Ademir Alves, com 2.356 votos (17,85%), e, em quarto lugar, Joãozinho, com 638 votos (4,83%).

O ato de diplomação foi presidido pelo juiz eleitoral Luciano Pedro Beladelli. O prefeito eleito foi representado pelo procurador do município, Miriato da Silva, que justificou a ausência do prefeito devido à sua recuperação de uma cirurgia.

Foram diplomados:

Manoel Aparecido, Cido (Prefeito)

Maria Vital (Vice-prefeita)

Professor Aldo (Vereador)

Bruno Areco (Vereador)

Fábio Pertile (Vereador)

João Macalé (Vereador)

Zequinha (Vereador)

Lincoln Pellicioni (Vereador)

Luizinho Abdalla (Vereador)

Manoel Luiz (Vereador)

Robson Pertile (Vereador)

Uderson Pastel (Vereador)

Vilmar Ferreira (Vereador)

Fabiano Correa (Suplente)

Fabio Meirelles (Suplente)

Leno Bezerra (Suplente)

Marcelo Meireles (Suplente)

Vera Terra (Suplente)

Veja mais fotos: