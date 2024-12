Prefeito eleito de Nioaque anuncia secretariado em evento na Câmara

Divulgação/Assessoria de imprensa

O prefeito eleito de Nioaque, André Guimarães (PP), anunciou que divulgará oficialmente os nomes que comporão a sua equipe de secretariado na próxima quinta-feira, dia 19 de dezembro. O evento acontecerá às 10 horas, na Câmara Municipal de Nioaque, seguido por um atendimento à imprensa local, onde serão detalhados os planos da nova gestão.

Conhecido por seu perfil técnico, André tem buscado parcerias estratégicas para enfrentar os desafios da administração municipal. Desde sua eleição, o prefeito eleito tem promovido reuniões com empresários e investidores e realizado visitas às secretarias do governo estadual para articular colaborações que impulsionem o desenvolvimento do município.

“Durante a campanha, fiz o compromisso de montar um secretariado técnico, focado em resultados e com vontade de trabalhar. Não abrirei mão disso”, afirmou André Guimarães. Ele reforçou que a transição tem sido essencial para compreender as necessidades do município e definir estratégias para solucionar os principais problemas. “Com um time qualificado, vamos entregar resultados positivos para a população”, destacou.

Advogado e empresário no setor supermercadista, André Guimarães tem 31 anos e foi eleito com 4.894 votos (57,34% dos votos válidos), derrotando Dr. Juliano, candidato do atual prefeito. Com sua gestão marcada para iniciar em 1º de janeiro de 2025, o prefeito eleito aposta na eficiência administrativa e no trabalho técnico como pilares para a construção de uma "nova história" para Nioaque.