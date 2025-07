Prefeito Mauro pede e governador virá no aniversário de Aquidauana

Governador recebeu o prefeito e o ex-prefeito e anunciou que estará no aniverário de Aquidauana / (Foto Midias Sociais)

O prefeito de Aquidauana Mauro Luiz Batista, o Mauro do Atlântico, foi recebido em audiência oficial pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, na tarde desta terça-feira (15).

Ele estava acompanhado do vereador Presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, Everton Romero, do ex-prefeito Odilon Ribeiro e do deputado federal, Beto Pereira. Em nome da população, o prefeito apresentou demandas e ouviu como resposta do governador que ele estará presente na programação de aniversário do município, comemorado em 15 de agosto, para anunciar obras.

Audiência com o governador foi considerada produtiva pelo prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico (Foto Mídias Sociais)

“O governador assumiu o compromisso de, em agosto, aniversário de Aquidauana, visitar nossa cidade e trazer boas notícias. Saímos confiantes, falamos de infraestrutura, saneamento, saúde, enfim, falamos de diversos assuntos, inclusive sinalização viária”, anuncia o prefeito.

Odilon Ribeiro considerou a reunião “excelente e o Mauro foi muito feliz, trouxe bons projetos e o governador foi muito aberto ao fazer os compromissos com Aquidauana”. Ele confia que “boas novidades estão vindo e o governador vai fazer os anúncios das obras com o nosso prefeito e com a nossa Câmara de Vereadores”.

Sem antecipar quais obras o governador deverá anunciar, os aquidauanenses visitantes apenas se limitam em falar sobre infraestrutura, obras, enfim, “ajuda do nosso município”.