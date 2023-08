Prefeito Odilon é reeleito presidente do PSDB em Aquidauana

Discurso na Câmara / Foto: Divulgação

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, foi reeleito para presidência regional do partido PSDB, durante convenção na noite de quarta-feira, 30, na Câmara Municipal.

Pelas redes sociais, Odilon agradeceu a confiança dos votos. Também participaram do encontro Sérgio de Paula, secretário de Estado e representando o ex-governador e presidente do PSDB-MS, Reinaldo Azambuja.

"Estou muito feliz. Uma verdadeira festa democrática. Quero agradecer a todos que compareceram na convenção, amigos, lideranças comunitárias e indígenas, vereadores da nossa cidade, comerciantes, empresários, companheiros de trabalho e as lideranças políticas dos partidos que nos apoiam. Agradeço a todos que foram votar e somar conosco, em especial, aos companheiros de partido, membros do diretório, vereadores peemedebistas Wezer Lucarelli , Humberto Torres, Sebastiãozinho do Taboco e Everton Romero", escreveu.

Público Presente na Câmara de Aquidauana - Foto: Divulgação

Durante a cerimônia, o então presidente do partido em Aquidauana convidou novos moradores à filiação.

"Acredito e pratico a política do bem, do trabalho e do compromisso com a cidade, por isso, estamos fortalecendo e encorpando o PSDB para na próxima eleição. Queremos dar continuidade à gestão política, administrativa e de desenvolvimento que Aquidauana está vivendo.

O partido na cidade também é composto por:

Wezer Alves Rodrigues - Vice

Vanildo Neves Barbosa - Secretário

Neyva Maria Brum Dias - Tesoureira

Ado Luiz Aramburú - Vogal

Druso da Silva Farias - Vogal

Humberto Antônio - Líder

Vitor Gomes Dias - suplente executivo

Tony Luiz Lemos - Suplente executivo

Priscila Nogueira - Suplente executivo

Heber Seba Queiroz - Membro diretório

Josilene Rodrigues Rosa - Membro diretório

Rosileny Ribeiro Leite - Membro diretório

Sebastião Rodrigues dos santos - Membro diretório

Lucivando de Souza Alves garcia - Suplente diretório

Enrique de Mello - Suplente diretório

Sandoval Barbosa da Silva - Suplente diretório

Roberto Cezar Jaques - Suplente diretório

Mário Márcio Tabordo - Suplente diretório

Everton Romero - Delegado titular

Edmilson Aurério Marcos - Delegado Suplente

Lenilda Maria Damasceno - Conselho de Ética

Plínio Valejo de Góes - Conselho de Ética

Edvaldo Felix - Conselho de Ética

Enio Penajo - Conselho de Ética

Cleber de Souza - Conselho de Ética

Daniel Cozer - Conselho de Ética

Odilson Ortiz - Conselho de Ética

Ronivaldo Fernandes - Conselho de Ética

Robson Rogério - Conselho de Ética

Arielen Santos - Conselho de Ética

Luiz Henrique da Silva Conselho de Ética