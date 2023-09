Prefeito Odilon empossa novo secretário de Serviços Urbanos e Rurais

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais de Aquidauana, empossou nesta terça-feira (12), o servidor Márcio de Barros Albuquerque, que assume a pasta no lugar do engenheiro civil Archibald Macintyre (MAC), que faleceu no começo do mês, no dia 4 de setembro.

Segundo a Prefeitura Municipal de Aquidauana, Márcio Albuquerque possui “grande experiência no setor público, com 23 anos de trabalhos nas prefeituras de Aquidauana e Anastácio”. Márcio era responsável pelo setor de frotas da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais.

No ato de posse, o prefeito Odilon, ladeado pelos secretários municipais Marluce Garcia Luglio (Administração) e Ronaldo Angelo de Almeida (Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas), destacou que Márcio assume uma pasta de grande importância para o município e destacou o quanto o saudoso Mac foi importante e parceiro de primeira hora da gestão, trabalhando incansavelmente pela cidade.

“Márcio é um grande conhecedor da Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais. Confio na sua experiência, já trabalha no setor há muito tempo, isso contribui para continuarmos prestando serviços de qualidade para nossa população, seja na área urbana ou rural do nosso município. Temos que estar atentos a demanda que a cidade exige e, com certeza, o Márcio vai desempenhar bem a sua nova missão”, afirmou o prefeito Odilon.

Ao assumir o cargo o novo secretário Márcio, falou do novo desafio que tem pela frente. “Já trabalho no setor público há muito tempo, sei da responsabilidade que é o cargo de secretário. Vamos trabalhar alinhados com as nossas prioridades para continuarmos oferecendo um bom serviço para Aquidauana, o desafio é grande, mais temos experiência agregada ao longo dos anos e estamos atentos aos serviços que a secretaria exige. Agradeço a confiança do prefeito Odilon em me escolher para essa função”, disse o secretário Márcio Albuquerque.