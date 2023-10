Prefeito Odilon recebe visita dos membros do Conselho Municipal do Idoso

Reunião no gabinete / Divulgação

O prefeito Odilon Ribeiro recebeu na segunda-feira, 02, a visita dos membros do Conselho Municipal do Idoso. Na oportunidade, os conselheiros apresentaram um breve relatório da atuação do conselho no município.

“É de casa que a gente aprende o exemplo de respeitar os idosos. Isso não é só educação, é respeitar a história do próximo e o nosso futuro, pois todos nós podemos chegar à velhice”, disse o prefeito Odilon Ribeiro.



Em sua fala, o prefeito lembrou que, ao longo da sua gestão, a prefeitura tem um trabalho atuante com os idosos. “Temos um grande trabalho com os idosos no Centro de Convivência do Idoso (CCI), também oferecemos aulas gratuitas de hidroginástica e pilates pela saúde e apoiamos o Asilo São Francisco. Até o final do ano, queremos inaugurá-lo, todo reformado e novinho”, finalizou o prefeito Odilon.

Vale destacar que, o Conselho Municipal do Idoso é um órgão de representação dos idosos, de interlocução junto à comunidade e aos poderes públicos na busca de soluções compartilhadas e de políticas públicas para atender as demandas dos idosos.

O conselho também tem o papel de fiscalizar, promover e garantir os direitos das pessoas idosas. De acordo com os membros do conselho, um dos maiores desafios ainda existentes em Aquidauana, é a dificuldade que os idosos têm em andar nas ruas do centro comercial da cidade, onde grande parte dos comércios colocam os produtos nas calçadas. Além disso, outro desafio enfrentado pelos idosos é de que muitos comércios não tem caixa preferencial para eles.

O mês de outubro é dedicado à comemoração do Dia do Idoso e, com isso, acontecem campanhas de conscientização para promover o respeito e garantir os direitos das pessoas idosas. O Conselho Municipal do Idoso junto com o Asilo São Francisco e o apoio da prefeitura está ao longo do mês trabalhando a conscientização do respeito e a acesso dos idosos aos seus direitos.