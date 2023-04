Prefeito participa da formatura da 1ª turma de Enfermagem de Aquidauana

Divulgação

O prefeito de Aquidauana, Odilon de Oliveira usou as redes sociais para falar do momento histórico da cidade.

“Ontem à noite, 14, participamos da formatura da primeira turma de Enfermagem de Aquidauana, da Universidade Anhanguera. São novos enfermeiros(as) que escrevem seu nome na história de Aquidauana, que se esforçaram muito e concluíram esse curso. Agora, estão prontos para ajudar a salvar vidas e cuidar de quem tanto precisa”, escreveu Odilon.

Ainda nas redes, ele parabenizou o gestor do Polo da Anhanguera em Aquidauana.

“Thomaz Alves Corrêa, gestor do Polo da Anhanguera em Aquidauana, que persistiu no projeto de ampliar os cursos e investiu na estruturação do polo pra sediar esse curso. Agradeço aos formandos pela homenagem que recebi e por ser escolhido patrono dessa primeira turma”, continuou no post.

“Em especial, quero parabenizar aos novos enfermeiros(as) por essa conquista, pois a educação abre portas e o conhecimento ninguém pode tirar de nós. Sem dúvidas, vocês tomaram a melhor decisão da vida: se profissionalizar para fazer a diferença na vida dos pacientes que chegarem em suas mãos. Deus abençoe a trajetória de vocês e desejo sucesso”, finalizou.