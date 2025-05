Prefeito, vice e vereadores de Aquidauana apresentam demandas ao governador Riedel

Reunião na última segunda-feira / Divulgação

Na tarde da última segunda-feira (5), o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, o vice-prefeito Murilo Acosta e os 13 vereadores do município participaram de uma reunião com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, em Campo Grande. O encontro ocorreu no âmbito do programa estadual MS Ativo, que busca alinhar os investimentos estaduais às demandas dos municípios.

Aquidauana foi o primeiro município atendido nesta nova fase do programa. Durante a reunião, foram apresentados pedidos de recursos voltados principalmente para infraestrutura urbana e saúde pública. As solicitações incluem projetos de pavimentação e drenagem em diferentes bairros, além de custeio para o Hospital Regional Dr. Estácio Muniz e o Centro de Especialidades Médicas (CEM).

A comitiva também cobrou a execução de obras já anunciadas pelo governo estadual, como a pavimentação da rodovia MS-345, a melhoria do acesso ao Morro do Paxixi e a substituição das lajotas no centro da cidade por asfalto.

Segundo dados do governo estadual, Aquidauana já recebeu mais de R$ 110,7 milhões em investimentos nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. Entre os projetos em andamento estão a reforma do CEM, com 53,5% da obra concluída e investimento superior a R$ 1,9 milhão, e a ampliação do Hospital Regional, que conta com recursos de mais de R$ 8 milhões.

Na área de infraestrutura urbana, o município tem aproximadamente R$ 65,4 milhões aplicados em obras de pavimentação, drenagem e saneamento. Destaque para a revitalização do Parque Ecológico Lagoa Comprida, que receberá R\$ 22,8 milhões em investimentos.

O programa MS Ativo, lançado em abril de 2024, prevê ações nos 79 municípios sul-mato-grossenses, com foco em desenvolvimento regional e melhorias na qualidade de vida.