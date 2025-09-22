Acessibilidade

22 de Setembro de 2025 • 11:36

Prefeitos de Aquidauana e Anastácio oficializam filiação ao PL em ato que fortalece partido em MS

A cerimônia contou com a presença de lideranças estaduais e nacionais, consolidando o partido como uma das principais forças políticas de Mato Grosso do Sul

Redação

Publicado em 22/09/2025 às 10:20

Reinaldo e Mauro em evento de filiação / Redes sociais

Os prefeitos Mauro do Atlântico (Aquidauana) e Manoel Aparecido, o Cido (Anastácio), oficializaram a filiação ao Partido Liberal (PL), em evento que marcou a adesão de 18 prefeitos à sigla no Mato Grosso do Sul. Com a movimentação, liderada pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, o PL passa a comandar 23 municípios, superando o PSDB em número de gestores municipais no estado.

A cerimônia contou com a presença de lideranças estaduais e nacionais, consolidando o partido como uma das principais forças políticas de Mato Grosso do Sul. Além dos novos prefeitos filiados, participaram do evento nomes de peso da política sul-mato-grossense, como o governador Eduardo Riedel (PP), a senadora Tereza Cristina, a ex-deputada federal Rose Modesto e parlamentares da Assembleia Legislativa.

O ex-governador Reinaldo Azambuja, que também migrou para o PL, afirmou que a adesão em massa tem como objetivo estruturar o partido para as próximas eleições. “Posso dizer que entro para somar e multiplicar. Somar forças e multiplicar os esforços para chegarmos, com certeza, à Presidência da República no ano que vem”, declarou.

Segundo Azambuja, a prioridade será ampliar a base política em todas as regiões do estado, preparando chapas competitivas para deputados estaduais e federais e fortalecendo o palanque de reeleição do governador Riedel. “Política ninguém faz sozinho. É como diz o ditado: ‘cateto fora do bando é comida de onça’. E nós não queremos ser comidos pela onça, que para nós significa a esquerda e o PT”, afirmou.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP), também destacou o novo momento do partido. Para ele, a legenda busca construir um projeto de desenvolvimento, geração de emprego e renda. “O maior programa social que nós podemos ofertar para a população é a geração de emprego. E nós vamos estar juntos nesse projeto”, disse.

Entre os prefeitos que se filiaram ao PL estão ainda Marcos Calderan (Maracaju), Henrique Ezoe (Rio Negro), Thalles Tomazelli (Itaquiraí), Josmail Rodrigues (Bonito), Rosária de Fátima (Mundo Novo), Juliano Guga Miranda (Jardim), Neco Pagliosa (Caracol), Adenir Barbosa (Novo Horizonte do Sul), Weliton Guimarães (Alcinópolis), Wagner Ponsiano (Fátima do Sul), Cláudio Ferreira (Jaraguari), Ivan da Cruz Pereira (Paraíso das Águas), Arino Jorge (Rochedo), Erlon Fernando (Sete Quedas), Rogério Torqueti (Tacuru) e Clovis José do Nascimento (Taquarussu).

Eles se unem aos cinco prefeitos que já integravam a legenda: Rodrigo Sacuno (Naviraí), Murilo Jorge (Pedro Gomes), Rodrigo Basso (Sidrolândia), Maria Lourdes (Caarapó) e Dr. Max (Guia Lopes da Laguna).
Com a adesão de Azambuja e dos novos gestores, o PL consolida-se como um dos principais partidos de Mato Grosso do Sul, reforçando sua estratégia para as eleições municipais e estaduais e ampliando sua presença nas bases locais.

