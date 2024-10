Prefeitura de Aquidauana empossa mais 27 novos servidores

Divulgação assessoria

Aconteceu na manhã desta quinta-feira, 17, a cerimônia de posse de mais 27 novos servidores municipais aprovados em Concurso Público de Provas e Títulos da Prefeitura de Aquidauana, realizado em junho de 2023 e que entrou em 2024 com as etapas finais.

O Concurso Público da Prefeitura de Aquidauana foi extremamente concorrido, com mais de 11 mil candidatos, dois dias de provas e uma intensa jornada dos candidatos em todas as etapas do certame.

O prefeito Odilon Ribeiro deu posse aos novos servidores, na cerimônia realizada no auditório da SEMED, juntamente com as secretárias municipais Marluce Luglio (Administração), Luzia Cunha (Educação), Rose Bossay (Assistência Social) e a supervisora de gestão em Saúde - Mel Carvalho, no ato representando a secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga.

“Hoje é um dia muito especial, estamos inteirando 326 candidatos empossados no concurso, quase já na sua totalidade do preenchimento de vagas. Estou feliz em ver pessoas se dedicando e assumindo seu tão sonhado cargo em um dos concursos mais disputados do Estado. Vocês estão entrando para a Administração Municipal, para poder contribuir com o trabalho de servir a população. Parabéns a todos!”, disse o prefeito Odilon.

Os convocados para posse preencheram as vagas puras nas áreas de: agente administrativo, agente comunitário de saúde, médico veterinário, nutricionista, motorista, motorista do transporte de escolares, técnico em informática, advogado, cirurgião dentista, psicólogo, professor do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, professor de arte da Educação Infantil e Ensino Fundamental, professor de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental (EMP Pantaneira e Distrito de Cipolândia), assistente pedagógica e merendeira da educação.

Em seu discurso, a secretária de Administração, Marluce Luglio desejou boas-vindas a todos os aprovados. “É uma alegria receber todos vocês! É um dia muito importante na vida de vocês que foram aprovados no concurso público, que passaram por todas as etapas e estão aqui para serem empossados. A partir de hoje, vocês são servidores públicos e, com isso, recebem toda a responsabilidade de ajudar a administrar uma cidade inteira. Parabéns!”, finalizou a secretária Marluce.

“Assumir um concurso público é um privilégio! Vocês se prepararam, estudaram e agora estão realizando um sonho! Desejo boas-vindas a vocês, é uma honra tê-los conosco e fazer parte dessa gestão! Vamos continuar trabalhando para melhorar ainda mais a educação no município”, afirmou a secretária de Educação – Luzia Cunha.

Já a secretária de Assistência Social – Rose Bossay, ressaltou a importância do ato da posse para o fortalecimento e qualidade na prestação do serviço público e, também, desejou boas-vindas.

Estiveram participando da solenidade, o prefeito eleito, Mauro Luiz Batista e os secretários Aline Bezerra (Cultura e Turismo), Wellington Moresco (FEMA), Rosy Ribeiro (Agecom), Catharine Marques (procuradora geral do município), Alex Melo (diretor executivo do gabinete), Neyva Brum (chefe de gabinete).

Após entrar em exercício, o servidor iniciará o estágio probatório pelo período de 3 anos, será avaliado a cada 6 meses no desempenho de suas funções quanto à assiduidade, cumprimento de normas, atribuições, produtividade e responsabilidade, para então, ao final dos três anos, se aprovado no estágio ser efetivado.



Crédito: Imprensa Prefeitura de Aquidauana