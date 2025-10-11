Prefeitura de Bonito suspende contratos após operação do MP por fraudes em licitações

Viatura do MPMS durante o cumprimento dos mandados / (Foto: Gecoc)

A Prefeitura de Bonito anunciou, na sexta-feira, 10, a suspensão temporária de contratos administrativos em razão das investigações conduzidas pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), que apuram possíveis irregularidades em licitações no município. A medida foi adotada como resposta à “Operação Águas Turvas”, deflagrada na última terça-feira (7), que investiga crimes como organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e fraudes em processos licitatórios.

Segundo o MPMS, os contratos sob suspeita envolvem obras e serviços de engenharia realizados desde 2021, com prejuízo estimado em R$ 4.397.966,86. Quatro pessoas foram presas preventivamente e 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Bonito, Campo Grande, Terenos e Curitiba (PR).

As investigações apontam que empresas ligadas ao grupo criminoso teriam vencido diversas licitações por meio de fraudes processuais, como simulação de concorrência e exigências específicas que direcionavam os certames. Agentes públicos também são suspeitos de envolvimento, supostamente fornecendo informações privilegiadas em troca de vantagens indevidas.

Em nota oficial, a Prefeitura afirmou que a suspensão dos contratos demonstra o compromisso da atual gestão com a transparência e a responsabilidade na administração pública. A operação tem apoio do Gaeco (Grupo Especial de Repressão ao Crime Organizado).

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!