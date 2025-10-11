Acessibilidade

11 de Outubro de 2025 • 15:22

Prefeitura de Bonito suspende contratos após operação do MP por fraudes em licitações

Ação investiga organização criminosa suspeita de desviar quase R$ 4,4 milhões em obras e serviços de engenharia

Redação

Publicado em 11/10/2025 às 14:09

Viatura do MPMS durante o cumprimento dos mandados / (Foto: Gecoc)

A Prefeitura de Bonito anunciou, na sexta-feira, 10, a suspensão temporária de contratos administrativos em razão das investigações conduzidas pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), que apuram possíveis irregularidades em licitações no município. A medida foi adotada como resposta à “Operação Águas Turvas”, deflagrada na última terça-feira (7), que investiga crimes como organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e fraudes em processos licitatórios.

Segundo o MPMS, os contratos sob suspeita envolvem obras e serviços de engenharia realizados desde 2021, com prejuízo estimado em R$ 4.397.966,86. Quatro pessoas foram presas preventivamente e 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Bonito, Campo Grande, Terenos e Curitiba (PR).

As investigações apontam que empresas ligadas ao grupo criminoso teriam vencido diversas licitações por meio de fraudes processuais, como simulação de concorrência e exigências específicas que direcionavam os certames. Agentes públicos também são suspeitos de envolvimento, supostamente fornecendo informações privilegiadas em troca de vantagens indevidas.

Em nota oficial, a Prefeitura afirmou que a suspensão dos contratos demonstra o compromisso da atual gestão com a transparência e a responsabilidade na administração pública. A operação tem apoio do Gaeco (Grupo Especial de Repressão ao Crime Organizado).

