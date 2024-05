Prefeitura de Miranda abre escuta pública para definir destino de recursos da cultura

Prefeitura de Miranda / Divulgação

A Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, realizará uma escuta pública quinta-feira, 9, às 19h, no prédio da Secretaria (Estação Ferroviária). O objetivo é reunir os fazedores de cultura da cidade para discutir a elaboração dos próximos editais da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) e do PAAR (Plano Anual de Aplicação dos Recursos).

Essa escuta pública faz parte de um calendário de planejamento que inclui três etapas: formulário eletrônico, reuniões setoriais do Conselho de Políticas Culturais e, agora, as escutas públicas. Será uma oportunidade para artistas e agentes culturais locais contribuírem com ideias e opiniões na definição dos rumos da política cultural em Miranda.