Prefeitura de Miranda inicia ampliação de acesso à transparência

Reunião em Campo Grande / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Miranda avança para ampliação de acesso a dados de transparência. Nesta quarta-feira, 6, a gestão se reuniu com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), em Campo Grande, para apresentar processos.



Segundo o município, os processos de comunicação e prestação de informações à população serão revistos e melhorados para oferecer atendimento de melhor qualidade ao público mirandense.

O prefeito Fabio Florença e o secretário Municipal de Administração, Badu Carlos estiveram na sede do Sebrae, com a direção do Sebrae. "Queremos melhorar a transparência, para ampliarmos o controle social e as pessoas poderem compreender e participar de forma mais assertiva da gestão".