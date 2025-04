Prefeitura discute revisão do Plano Diretor para os próximos 10 anos

Ponto turístico de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, está promovendo uma série de Audiências Públicas para revisar e atualizar o Plano Diretor do município. Este plano é fundamental para o desenvolvimento ordenado da cidade nos próximos 10 anos, e as audiências serão a oportunidade para a população contribuir com ideias e sugestões.

As audiências públicas acontecerão em dois dias e locais diferentes, facilitando a participação dos cidadãos:

Quarta-feira, 9, às 19h, na Universidade Federal de MS, Campus II, no bairro da Serraria.

Quinta-feira, 10, às 15h30, no Instituto Federal, na Vila Icaray.

Esses encontros têm como objetivo reunir moradores, estudantes, profissionais e demais interessados para discutir o futuro de Aquidauana. O Plano Diretor define as diretrizes para o crescimento e desenvolvimento da cidade, abordando questões como urbanização, infraestrutura, meio ambiente e mobilidade urbana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!