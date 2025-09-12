Acessibilidade

12 de Setembro de 2025 • 16:36

Prefeitura entrega 60 carrinhos de bebê para Centros de Educação Infantil

Equipamentos foram destinados aos berçários e representam investimento em conforto e segurança para as crianças

Redação

Publicado em 12/09/2025 às 15:12

Novos carrinhos entregues / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

Na manhã desta sexta-feira (12), a Administração Municipal realizou a entrega simbólica de 60 carrinhos de bebê aos CEIs (Centros de Educação Infantil), com o objetivo de reforçar o cuidado com as crianças dos berçários. A cerimônia contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido – Cido, da primeira-dama Valquíria Prates da Silva e da secretária de Educação Vera Terra.

A entrega foi feita nos CEIs Anália Adholfo Albres e Jardim Independência, onde os representantes da gestão municipal conversaram com diretoras e professoras, além de acompanharem o trabalho diário desenvolvido pelas equipes pedagógicas.

Os carrinhos foram adquiridos com recursos próprios da Prefeitura e fazem parte de um investimento na infraestrutura das unidades. De acordo com a Secretaria de Educação, a iniciativa busca oferecer mais conforto e segurança às crianças atendidas, além de apoiar o trabalho dos profissionais da área.

A ação é parte de uma série de medidas voltadas à valorização da Educação Infantil no município. Segundo a administração, a meta é garantir um atendimento cada vez mais qualificado, com foco no desenvolvimento integral das crianças desde os primeiros anos de vida.

