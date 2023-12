Premiação do 1º concursos estadual de Redação da Escola do Legislativo será terça-feira

Deputada Mara Caseiro é presidente da Escola do Legislativo

A sessão solene de premiação do 1º Concurso Estadual de Redação da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), foi marcada para 13h da próxima terça-feira (12).

O tema escolhido para o certame é Cidadania alinhada aos 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) - Agenda 2030.

Segundo a presidente da Escola do Legislativo, deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), a iniciativa reforça a importância de abrir o olhar de quase 47 mil alunos do Ensino Médio, que concorreram nas etapas internas, para a melhoria da sociedade como um todo. " Tivemos a participação de cerca de 200 escolas, de 62 municípios do Estado. Os alunos fizeram a redação em sala de aula e sem auxílio de acesso à internet, dispositivos ou meios tecnológicos que pudessem interferir no processo criativo. Por isso, foram estimulados nas habilidades de escrita, argumentação, pensamento crítico e comunicação eficaz, pois sabemos das facilidades que a tecnologia traz e que muitas vezes também distrai esses alunos. Nosso objetivo foi chamar a atenção para a importância da leitura, da escrita e do desenvolvimento da cidadania”, enfatizou Mara.

Conforme a organização, a comissão avaliadora do concurso selecionou 40 das 106 redações inscritas. Lançado no dia 29 de agosto, a competição alcançou aproximadamente 47 mil alunos do Ensino Médio de Mato Grosso do Sul. “Tivemos uma boa repercussão entre os alunos e professores a respeito dos objetivos propostos pela Agenda 2030 da ONU. São temas relevantes e necessários para a nossa sociedade”, afirmou a deputada.

Premiação

Os alunos classificados de primeiro a terceiro lugar receberão a seguinte premiação: 1º lugar: certificado de participação, um celular e um kindle; 2º lugar: certificado de participação, um notebook e um kindle; 3º lugar: certificado de participação, um tablet e um kindle; alunos até o 30º lugar também receberão o kindle, além do certificado com mérito legislativo.

As escolas vencedoras receberão os prêmios: 1º lugar: certificado de participação e R$ 10 mil; 2º lugar: certificado de participação e R$ 7 mil e 3º lugar: certificado de participação e R$ 5 mil.

Apoio

O 1º Concurso Estadual de Redação da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet tem a parceria da Secretaria de Estado de Educação, Energisa, Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Conselho Estadual de Educação, Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Educação Básica do Estado (FADEB-MS), União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul (UCV-MS) e Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Mato Grosso do Sul (Sinepe-MS).