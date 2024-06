Presidência: dois projetos de lei são aprovados em Sessão Legislativa

Câmara de Aquidauna - Ilustrativa / O Pantaneiro

O presidente da Câmara Municipal de Aquidauana vereador Nilson Pontim teve dois projetos de lei aprovados na sessão ordinária desta terça-feira (18) que dispõe sobre a denominação de prédios públicos.

O projeto de nº 14 denomina o nome Izabel Aparecida Alves Bueno para o auditório da Estratégia de Saúde da Família (ESF) no bairro Nova Aquidauana e o projeto nº 15 designa a denominação Odete de Araújo Colombo para a Farmácia Municipal - que será instalada dentro da ESF Izaura Baez no Residencial Cristovão - Bairro Nova Aquidauana.

“Sempre que sugerimos um nome é porque a pessoa prestou relevantes serviços a nossa comunidade e merece nosso reconhecimento e gratidão”, afirmou Nilson. Os projetos foram aprovados e seguem para sanção do prefeito Odilon Ribeiro.

As homenagens

Izabel passou parte da sua infância no distrito de Cipolândia, mãe de 11 filhos, após a viuvez migrou para a cidade e se estabeleceu no bairro Nova Aquidauana. Dona Izabel como era chamada, fez da costura seu ganha pão, católica praticante teve participação ativa na Associação de moradores do bairro. Dona Izabel é mãe do ex-vereador e secretário de Produção, Cipriano Mendes.

Odete de Araújo Colombo, nasceu em Campo Grande, graduada em enfermagem pela USP, esposa e mãe. Chegou em Aquidauana no ano de 1979, atuou em várias áreas no município e deixou um legado inquestionável de mais de 25 anos de serviços prestados a saúde aquidauanense.

A ESF Izaura Baez passou por uma reforma completa e a inauguração está prevista para próxima terça-feira (25).