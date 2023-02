Presidente convoca servidores da Assembleia para Censo Previdenciário

Para se recadastrar são exigidos vários documentos, de acordo com a categoria previdenciária / Divulgação

O presidente Gerson Claro (PP) convocou os servidores ativos, inativos e pensionistas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para o recadastramento previdenciário, que começou na manhã de ontem (27).

O deputado destaca a importância da atualização da base de dados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Mato Grosso do Sul (RPPS/MS).