Presidente da ALEMS reconhece conquistas, fala de desafios e confirma concurso

Carlos Godoy

O trabalho em prol da melhoria de vida da população sul-mato-grossense é compromisso constante da atuação dos parlamentares da 12ª Legislatura, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso Sul (ALEMS). O diálogo, o consenso e a transparência nortearam as decisões da Mesa Diretora no último biênio, segundo declarou o presidente Gerson Claro (PP), em entrevista à Comunicação Institucional, para o balanço da gestão. Dentre as novidades está um novo concurso para o quadro administrativo do Legislativo.

A conversa conduzida pela jornalista da TV ALEMS, Lívia Machado, iniciou com o reconhecimento do Selo Ouro em transparência, conquistado pela Casa de Leis a partir do ranking nacional Radar da Transparência Pública, organizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon). Em oitavo lugar entre todas as Assembleias Legislativas do país, o índice de transparência aumentou de 77,58% em 2023, para 86,41% em 2024, o que permitiu a conquista do novo selo de qualidade. Em 2022, antes da entrada de Gerson Claro, a ALEMS ocupava a 17ª posição e estava no nível básico – saiba mais aqui.

“Esse foi um reconhecimento de um trabalho em equipe. A ALEMS conquista essa medalha, esse Selo Ouro, dando transparência nas ações, graças a um grande trabalho de diversos setores. Então, quando a ALEMS tira o patamar quase máximo, isso é um orgulho para o servidor e para a sociedade sul-mato-grossense. Demonstra o compromisso da Mesa Diretora e de todos os deputados com um trabalho sério e responsável, voltado para o que exige a sociedade hoje”, ponderou o presidente.

O reconhecimento foi citado junto à outra conquista ambiental: a Lei do Pantanal. “Essa foi uma lei pioneira no Brasil, elaborada dentro de um programa de governo, em que nós assinamos o compromisso de um estado verde, com carbono neutro e cuidado ao patrimônio da humanidade que é o Pantanal. Agora a lei serve de referência para leis nacionais que estão sendo elaboradas e mostra que é possível que, mesmo na divergência, procurarmos pontos de convergência para o Estado agir. O Pantanal tem que ser protegido e o poder público tem essa obrigação”, explicou.

As demandas da sociedade, como a lei de proteção ambiental, são ouvidas pelos deputados com as diversas aprovações, indicações e requerimentos formulados em prol do povo e das categorias funcionais. Gerson Claro explicou que as reivindicações são constantes e que é preciso entender o posicionamento do Poder Executivo. “Tivemos um ano produtivo, com equilíbrio fiscal e o Estado fazendo a lição de casa. Todos têm suas demandas e a gente vai conquistando de acordo com a capacidade financeira do Estado, tendo avanços. A Assembleia tem sido muito ativa nos debates, sendo protagonista da voz que interessa a sociedade sul-mato-grossense. Eu sempre digo que os deputados não falam em seu nome, eles falam em nome da representação dos eleitores. Quando a ALEMS fala é a população quem está falando”, considerou.

Ele citou que a composição parlamentar é a real representação do povo, com deputados agrônomos, engenheiros, professores, advogados, enfim, de diversas profissões e em defesa de diferentes bandeiras, que sempre buscam o diálogo e o consenso. “Temos debates acalorados, que inflamam um pouquinho, mas com a ajuda de todos a gente tem condições de manter o debate de alto nível e avançar, porque o entendimento é que ninguém é o dono da verdade. Então quando tem um movimento por parte da sociedade, os debates vêm para a ALEMS e a gente transforma em possibilidade de lei, requerimento, indicação, para novas políticas públicas para MS. Nosso trabalho só existe em razão da população”, concordou.

Concurso

O presidente ainda relembrou as diversas campanhas, audiências e eventos promovidos pela Casa de Leis, em prol de uma gestão de Parlamento aberto à sociedade, além das conquistas de direitos dos servidores, dizendo que muito mais está por vir. “Eu sou uma pessoa muito otimista, quero comemorar os avanços conquistados, sejam aos comissionados, aos ativos ou aposentados, avançamos muito no que diz respeito aos direitos dos servidores e fizemos o compromisso de fazer um novo concurso para o ano que vem”, anunciou. O último concurso realizado pela ALEMS foi em 2016 – veja aqui – pela banca Fundação Carlos Chagas.

Além do concurso, Gerson Claro declarou que os desafios estão no término das obras do estacionamento e do refeitório, assim como iniciar um novo plenário, que comportará em torno de 700 pessoas sentadas. “No padrão que o Mato Grosso do Sul merece. E um reconhecimento ao trabalho firme da primeira secretaria. Quanto às pautas teremos para o ano que vem muitas, com os debates mundiais, como a questão climática, a segurança alimentar, as matrizes energéticas, as questões administrativas e tributárias, as parcerias público-privadas e ainda a pesca, já em fevereiro estaremos aqui discutindo isso, com muita responsabilidade e respeitando as diferenças, para que se faça de MS esse estado pujante e melhor para as futuras gerações”.

Ao final da conversa, o presidente ainda comemorou um ano de TV e Rádio ALEMS abertas, pelos canais, respectivamente, 7.2 da televisão e sintonia FM 105.5. “A ALEMS vem despontando com a comunicação muito presente. Hoje o jornalista tem acesso muito rápido às informações daqui. Eu tenho muita preocupação com a desinformação e a nossa imagem vem muito da comunicação que estamos colocando à disposição da sociedade. Então nada disso seria possível se não tivéssemos uma equipe muito competente”, destacou.

*Texto via Portal ALEMS