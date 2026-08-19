Presidente da Assomasul declara apoio dos 79 municípios a Reinaldo em MS

Reinaldo Azambuja afirmou que pretende levar ao Senado uma atuação voltada à defesa dos municípios / Divulgação

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Thalles Henrique Tomazelli (PSDB), afirmou nesta terça-feira (18), durante uma agenda política em Campo Grande, que os prefeitos e prefeitas dos 79 municípios do estado estão alinhados à candidatura de Reinaldo Azambuja (PL) ao Senado Federal.

Tomazelli, que também é prefeito de Itaquiraí, atribuiu o apoio à atuação de Reinaldo durante os dois mandatos em que esteve à frente do Governo de Mato Grosso do Sul, entre 2015 e 2022, e à defesa de pautas de interesse dos municípios.

“Isso é o resultado de uma gratidão de todos os prefeitos e prefeitas pelo excelente serviço que tem se prestado no estado”, afirmou.

Segundo o presidente da Assomasul, o período eleitoral também abre espaço para a discussão de propostas relacionadas aos municípios. Ele reforçou que, na sua avaliação, Reinaldo conta com o apoio dos gestores municipais. Tomazelli também destacou que decisões tomadas em âmbito federal têm reflexos diretos nas administrações municipais. Para ele, a experiência política acumulada por Reinaldo como prefeito, deputado estadual, deputado federal e governador pode contribuir para a defesa das demandas dos municípios no Senado.

Prefeitos destacam trajetória

O prefeito de Maracaju, Marcos Calderan (PSDB), também declarou apoio à candidatura e ressaltou a relação de Reinaldo com o município, considerado seu berço político. Segundo Calderan, apesar da ligação com Maracaju, a atuação do ex-governador teria alcançado municípios de diferentes regiões do estado.

“Tenho orgulho de falar que ele é de lá, mas ele tem atendido por igual todos os municípios”, afirmou Calderan.

Já o prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos (PSDB), destacou a experiência de Reinaldo em diferentes cargos públicos. Na avaliação do gestor, a passagem pela Prefeitura de Maracaju, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e Governo do Estado teria preparado o candidato para uma eventual atuação no Senado.

Defesa do municipalismo

Durante o encontro, Reinaldo Azambuja afirmou que pretende levar ao Senado uma atuação voltada à defesa dos municípios. Ele citou como exemplo o modelo adotado durante sua gestão no Governo do Estado, quando, segundo ele, as prioridades eram discutidas diretamente com os prefeitos.

O ex-governador também mencionou o "Governo Presente", programa criado durante sua administração para aproximar o Executivo estadual dos municípios e definir investimentos a partir das demandas apresentadas pelos gestores.

“Vocês [prefeitos] elencaram, em cada cidade, aquilo que era mais importante. E o governo transformou essas escolhas em ações e políticas públicas”, declarou.

Além de prefeitos e representantes dos municípios, participaram da reunião o governador e candidato à reeleição Eduardo Riedel (PP), a senadora Tereza Cristina (PP), o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha (Republicanos), e o candidato ao Senado Capitão Contar (PL).