Presidente da Câmara fala de restauração de prédio em Aquidauana

Rhobson Lima / O Pantaneiro

O presidente da Câmara de Aquidauana, Vereador Nilson Pontim, anunciou a intenção de realizar a restauração do prédio da Câmara Municipal de Aquidauana, para oferecer melhores condições de trabalho aos vereadores e servidores e bem acolher a população de Aquidauana nos eventos realizados no Plenário Estevão Alves Corrêa.

“Se trata de um prédio antigo e histórico, inserido em imagens que formam um belo cartão postal de Aquidauana, no contexto da Igreja Matriz Imaculada Conceição e Ponte Velha Roldão de Oliveira e merece esse investimento em sua estrutura”, explicou o presidente da Câmara Nilson Pontim.

O projeto está sendo amplamente discutido com os vereadores e com o Poder Executivo através da Secretaria de Planejamento e Obras. “Já temos o apoio do prefeito Odilon Ribeiro para sanar os inúmeros problemas na estrutura do prédio”, informou Pontim.

Pontim entende que mesmo com investimentos na restauração do prédio, a politica de devolução de recursos do duodécimo ao Poder executivo será mantida no próximo ano, para auxiliar o Executivo a manter o Município no rumo do desenvolvimento pleno. “Com certeza teremos um 2024 de muito trabalho e de sonhos a realizar".