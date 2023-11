Presidente da Câmara prestigia solenidade do Dia da Bandeira

Divulgação

O presidente da Câmara Municipal vereador Nilson Pontim participou neste domingo (19), às 8h, da comemoração do Dia da Bandeira, no 9° Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão.

Ele esteve acompanhado da esposa Irene Pontim, do comandante da Unidade Militar Tenente Coronel Felipe Barros e demais autoridades civis e militares.

A Bandeira Nacional é um dos principais símbolos de representação do Brasil. Para o vereador, a comemoração reforça o sentimento de civismo e patriotismo aos valores democráticos.

“É uma honra participar desse momento tão importante, uma vez que, nossa bandeira é o símbolo maior de um País. Sou de um tempo em que os símbolos nacionais eram conhecidos e valorizados”, disse.

O Dia da Bandeira é comemorado no dia 19 de novembro, como simbologia criada para marcar o fim do Império e o início da República no país. É por este motivo que a comemoração é realizada quatro dias após a Proclamação da República, datada em 15 de novembro de 1889.