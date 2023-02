Presidente diz que composição das comissões será discutida na próxima semana na Alems

Presidente da Alems, Gerson Claro (PP) / Henrique Arakaki/Jornal Midiamax

O presidente da Alems (Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul), Gerson Claro (PP), disse na manhã de hoje (2), que as primeiras decisões administrativas só serão tomadas na próxima semana.

“Vamos reunir o colégio de líderes na semana que vem. Agora só teve a posse, discutiremos as comissões, as sessões e as decisões administrativas. Pessoalmente, acho que veio para ficar [as sessões virtuais], mas precisamos de alguma mudança. Votar e pedir questão de ordem tem que ser presencialmente”, disse Gerson.

Gerson disse que o sorteio dos gabinetes dos sete novos parlamentares já foi feito e agora deve dar continuidade às demais atividades.

“Vamos ouvindo, nem assumimos ainda, e agora vamos ouvir as ideias. Devemos pegar o que é bom e melhorar”, afirmou.

Sessão solene na Assembleia

A Casa de Leis realiza hoje sessão solene de abertura do ano legislativo. O governador Eduardo Riedel (PSDB) chegou às 8h45 e passou em revista às tropas da PMMS (Polícia Militar).

Em seguida, Riedel hasteou a bandeira do Estado. Coube ao presidente da Alems hastear a bandeira do Brasil; e o presidente do TJMS (Tribunal de Justiça de MS), desembargador Sérgio Fernandes Martins, hasteou a bandeira de Campo Grande.

As autoridades e os outros 23 deputados estaduais – que foram empossados ontem, quarta-feira (1º) – cantaram o hino nacional. Por fim, todos se encaminharam ao Plenário Deputado Júlio Maia.

Pelo Regimento Interno, o governador apresenta uma mensagem ao Legislativo. Em seguida, Claro poderá discursar. Em seguida, haverá a indicação dos membros das comissões técnicas.