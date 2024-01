Presidente do Poder legislativo se reúne com a 1ª dama Maria Eliza Ribeiro

Divulgação

O presidente da Câmara Municipal de Aquidauana vereador Nilson Pontim recebeu na manhã de ontem, quinta-feira, 25, no gabinete da Presidência, a visita da primeira dama Maria Eliza e da secretária de Assistência Social, Josilene Rodrigues.

Durante a conversa foram abordados assuntos inerentes a políticas públicas a fim de aperfeiçoar o atendimento as famílias aquidauanenses amparadas pelos programas e projetos sociais, mantidos pela Prefeitura de Aquidauana.

Na oportunidade a primeira dama Maria Eliza fez referência a parceria estabelecida entre o Poder Legislativo e o Executivo que contribui para o desenvolvimento de ações em prol do coletivo no município de Aquidauana, entre as ações está a devolução de recursos do duodécimo que tem propiciado investimentos importantes. “Estamos iniciando um diálogo para que possamos fortalecer com apoio do Legislativo ações na área do social neste ano que se inicia”, enfatizou a esposa do prefeito Odilon Ribeiro.

Em sua manifestação o presidente da Casa de leis, vereador Nilson Pontim, frisou que com apoio dos demais vereadores está sempre pronto para receber e atender as demandas da cidade no que for possível, principalmente na área social que beneficia diretamente famílias aquidauanenses. “Vamos avaliar as reivindicações da 1ª Dama Maria Eliza e tratar do assunto com os demais vereadores, para que possamos dar prioridade e contribuir com a nossa cidade”, frisou o parlamentar, Nilson Pontim.

Por outro lado, é importante ressaltar o reinicio das atividades legislativas da Câmara Municipal, que prevê a realização da 1ª Sessão Ordinária para o próximo dia 06 de fevereiro, terça-feira, às 19 horas com transmissão ao vivo pela rede social do Legislativo e através das ondas da América FM 100,9.

Além da disponibilidade destas opções, o cidadão tem a liberdade de comparecer a Sessão Legislativa e acompanhar de perto o trabalho dos vereadores. “A Câmara está sempre aberta para receber representantes da comunidade e priorizar as demandas da população de Aquidauana”, destacou o Nilson Pontim.