Presidente do TCE-MS prestigia encerramento do "Câmara Vai à Escola" em Chapadão

2ª edição do projeto "Câmara Vai à Escola" / Divulgação

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos, participou da cerimônia de encerramento da 2ª edição do projeto “Câmara Vai à Escola”, idealizado pela Câmara Municipal de Vereadores de Chapadão do Sul. A solenidade reuniu vereadores do município e autoridades do judiciário no Sindicato Rural da cidade, na noite desta terça-feira, 29.



Na cerimônia, o presidente da Casa de Leis do município, vereador Airton Tucano, declarou sua satisfação pelo êxito do programa. “O Projeto Câmara vai à Escola tem sido uma iniciativa fundamental para aproximar a Câmara Municipal dos jovens estudantes de nosso município, proporcionando-lhes um valioso entendimento sobre o funcionamento dos três poderes da república e a importância do exercício pleno da cidadania”.



Na oportunidade, o vereador ainda agradeceu o apoio oferecido pelo presidente Jerson Domingos, quando os alunos do projeto Câmara Vai à Escola estiveram no TCE-MS no início do mês de agosto.



“Quando estivemos no Tribunal de Contas fomos recebidos de portas abertas. A participação ativa do senhor Jerson Domingos, como presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, enriqueceu sobremaneira essa experiência e motivou os estudantes a se envolverem cada vez mais nas questões políticas e sociais de nossa comunidade. A sua presença hoje aqui em nosso evento, presidente Jerson Domingos, é de suma importância e abrilhanta ainda mais esse momento de celebração e reconhecimento aos esforços de todos os envolvidos neste projeto”, discursou o presidente da Câmara Municipal de Chapadão do Sul.



Antecedendo o discurso do presidente Jerson Domingos, o vídeo produzido pela equipe da Diretoria de Comunicação do TCE-MS, em que mostra algumas boas práticas realizadas pelo Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância em 2023, foi exibido na solenidade e muito aplaudido pelos convidados.



Em sua fala, o presidente da Corte de Contas, destacou a importância dos dois programas: Câmara Vai à Escola e do Programa da Primeira Infância do TCE-MS, ressaltando que “investir na educação é investir nas crianças”.



O conselheiro ainda compartilhou que além do evento em Chapadão, também tinha agenda para cumprir no Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, que está sendo realizado em Fortaleza (CE). Conforme ele explicou, “o TCE-MS já está presente no congresso com a participação de diversos técnicos do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul”, e por isso ele fez questão de aceitar o convite e prestigiar o fechamento do programa Câmara Vai à Escola.



“Me sinto extremamente orgulhoso em receber o convite porque temos Chapadão do Sul como um dos ícones na gestão pública e do desenvolvimento em Mato Grosso do Sul, pela desenvoltura da agricultura e da agropecuária. E quando o Tribunal de Contas é convidado para estar aqui e participar de um programa tão importante quanto este, eu coloco em equiparação ao nosso Programa criado no TCE-MS que é o da Primeira Infância, são dois programas que têm tudo a ver. Por isso o Tribunal não poderia se fazer ausente para colaborar, trocar informações, ideias e somar com boa vontade e disposição para que a gente ofereça essa oportunidade não somente para Chapadão, mas também para todo o nosso Mato Grosso do Sul”, discursou Jerson Domingos.





O prefeito do município, João Carlos Krug, fez questão de destacar a importância do apoio do Tribunal de Contas em abrir as suas portas aos alunos e à equipe do programa Câmara Vai à Escola. “Um projeto que cresceu e se transformou em exemplo para outros municípios, e recebendo hoje o presidente Jerson Domingos nesta noite de celebração é muito importante para Chapadão do Sul. Um projeto importante para que tenhamos cidadãos conscientes que saibam de seus direitos e deveres, e onde são resolvidos os seus problemas, e o TCE-MS apoiando esta iniciativa está ajudando a formar esses cidadãos”.



A vereadora Professora Almira ressaltou que o momento era de alegria, em razão da importância do projeto que já é modelo em outras cidades do Brasil, e a participação do TCE-MS torna enriquece ainda mais o fechamento do projeto.



“O Câmara Vai à Escola é um projeto importante, porque fala de educação. E um projeto dessa envergadura é feito com parcerias, e a parceria do Tribunal de Contas tem sido fundamental. A presença da política na educação é de extrema importância para que a gente consiga formar cidadãos politizados. E o fato dos alunos terem ido ao Tribunal de Contas de MS, abriu uma janela muito grande em suas mentes. Ensiná-los a pensar sobre isso é muito importante, e o presidente Jerson Domingos estar aqui hoje apoiando o encerramento desta edição do projeto é incrível”, concluiu a vereadora.



A noite de celebração contou ainda com a entrega de certificados para os alunos, professores e vereadores que se destacaram nesta edição do Programa Câmara Vai à Escola.