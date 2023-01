Presidente do TCE-MS recebe visitas institucionais

Encontro aconteceu hoje / Divulgação

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul recebeu na manhã desta quinta-feira a visita do presidente da Associação Sul-Mato-Grossense do Ministério Público (ASMMP), Romão Ávila Milhan Junior, acompanhado do presidente eleito da Associação, Fabrício Secafen Mingati.

Eles vieram entregar, pessoalmente, ao presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos, o convite para a solenidade de posse da nova diretoria da Associação, marcada para o próximo dia 16 de fevereiro.

Fabrício Secafen Mingati foi eleito para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Associação Sul Mato Grossense do Ministério Público (ASMMP) para o biênio 2023-2025. A eleição ocorreu no dia 8 de dezembro.

Também esteve presente à visita o diretor da Consultoria Jurídica do TCE-MS, Lucas Costa da Rosa.

Ainda na manhã desta quinta-feira, o presidente conselheiro Jerson Domingos, recebeu também a visita do deputado estadual, Londres Machado. Deputado por 11 mandatos consecutivos, o parlamentar será reconduzido ao cargo no próximo dia 1º de fevereiro, data da posse dos deputados eleitos na última eleição.

Na ocasião, o presidente Jerson Domingos ressaltou a importância da aproximação dos Poderes. “O Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa e o Ministério Público são instituições que movem todo o interesse da população do nosso Estado.

Essa aproximação entre os poderes é importante e sempre reforça a responsabilidade que todos temos em trabalhar em favor de um só projeto, o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.”

A primeira sessão da Casa de Leis está marcada para o dia 2 de fevereiro. As informações são da assessoria.