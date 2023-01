Presidente toma posse na próxima quarta-feira no TJMS

O trio permanecerá nas funções até 2024 / Divulgação/TJMS

O presidente eleito do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), desembargador Sérgio Fernandes Martins toma posse no dia 1º de fevereiro.

De acordo com o Midiamax, serão empossados o desembargador Dorival Renato Pavan como vice-presidente e o desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho como corregedor-geral.

O trio permanecerá nas funções até 2024.

Sérgio Fernandes Martins

Nascido em Dourados, o magistrado é graduado em Direito pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e ingressou no TJ em 2007, em vaga da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil seccional MS) do quinto constitucional.

Foi professor universitário, subchefe da Secretaria de Estado de Governo de 1990 a 1992, advogado-geral e procurador-geral do Município de Campo Grande de 1997 a 2004. No TJMS, foi corregedor-geral adjunto de 2018 a 2019 e corregedor-geral de 2019 a 2020.

Foi membro substituto do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral) entre 2017 e 2018 e de 2021 a 2023. É filho do ex-presidente do TJMS, Sérgio Martins Sobrinho.