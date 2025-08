Presídio de Corumbá inaugura novo setor e recebe reforço na segurança

O investimento na obra foi de R$ 94,3 mil / Agepen

O EPC (Estabelecimento Penal Masculino de Corumbá) inaugurou, na manhã desta sexta-feira (1º), um novo espaço de inclusão destinado ao acolhimento inicial de pessoas privadas de liberdade. A entrega foi realizada pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e contou também com a distribuição de novos equipamentos de segurança para os policiais penais das unidades masculina e feminina do município.

Com 61,2 metros quadrados de área construída, o “Solar de Inclusão” possui duas celas com capacidade para 28 pessoas e uma área externa para banho de sol. Segundo a Agepen, a estrutura busca adequar o processo de custódia ao que determina a Lei de Execução Penal, oferecendo melhores condições no momento da triagem de novos internos.