Primeira suplente, professora Gleice Jane assumirá vaga deixada por Amarildo Cruz na Alems

Professora Gleice Jane assumirá cadeira / Divulgação

Primeira suplente, a professora Gleice Jane Barbosa do PT é quem deverá assumir a cadeira da Assembleia Legislativa deixada pelo deputado Amarildo Cruz, do mesmo partido. Amarildo morreu nesta sexta-feira (17), aos 60 anos, após complicações cardíacas.



Gleice Jane, de 43 anos, é professora de Dourados e com sua entrada o número de mulheres na Alems de 2 para 3 entre os 24 deputados. Gleice Jane teve 9.767 votos na eleição de 2022.

Ela é filiada ao PT desde 2004 e já foi presidente do Simted (Sindicato dos Trabalhadores em Educação) de Dourados. A professora também concorreu as eleições de 2018 e 2020, mas não foi eleita.

O ato de convocação e posse ainda será definido pela Mesa Diretora da Alems.

Dourados

Com entrada de Gleice Jane, a região de Dourados fica com cinco representantes na Casa de Leis. Além dela, estão Lia Nogueira (PSDB), Zé Teixeria (PSDB), Renato Câmara (MDB) e Neno Razuk (PL).