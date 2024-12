Josmail transforma Bonito e cidade vira referência além do Turismo

Prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues / Divulgação

A cidade de Bonito ganhou destaque em diversas áreas e se tornou referência em gestão pública e desenvolvimento sustentável.

As conquistas foram possíveis durante a administração do prefeito Josmail Rodrigues, que, agora em 2025 assume seu segundo mandato a frente da prefeitura.

Durante o primeiro mandato de Josmail, a saúde foi tratada como prioridade, com a ampliação de serviços e acessibilidade.

Bonito tornou-se o primeiro município do interior a oferecer exames de ressonância magnética pelo SUS e realizou mutirões de cirurgias de catarata que beneficiaram pacientes da região.

A entrega de 340 óculos de grau para famílias de baixa renda e a habilitação do CER II ampliaram a reabilitação física e intelectual. Entre outros marcos, destacam-se:

• Atendimento odontológico hospitalar em casos de acidentes;

• Adesão ao programa estadual "Remédio em Casa";

• Reestruturação do ESF Centro com atendimento noturno;

• Castrações realizadas pelo CCZ e reforma do hospital municipal;

• Contratação de novos médicos e adesão à telemedicina.

Além da saúde, houve a modernização da frota municipal, com a aquisição de 36 veículos, incluindo ambulâncias, ônibus, caminhões de lixo e maquinários para atender as demandas das secretarias.

Além disso, foram reformadas 20 pontes e construídas 14 novas, promovendo maior mobilidade e segurança.

Já na habitação, a administração entregou 312 imóveis, entre casas populares e terrenos, além de garantir a seleção de famílias para 100 novas moradias do FGTS e 80 apartamentos do Programa Minha Casa Minha Vida, a serem entregues em 2025.

Foram distribuídos 700 títulos definitivos a moradores de diversos bairros e assentamentos.

Investimentos no esporte resultaram na reforma do ginásio, entrega de quadras poliesportivas, pistas de skate e ciclismo, além de academias ao ar livre em diversos pontos do município

As políticas de assistência social priorizaram o fortalecimento de grupos vulneráveis, com campanhas de arrecadação e distribuição de mantimentos, entre outras ações.

Cultura e Educação também estiverem em pauta.

A valorização cultural incluiu o cadastro de artistas locais, execução de projetos culturais, e a promoção de eventos como os festivais realizados em Bonito, comemorações de aniversários da cidade e eventos de fim de ano. A criação do Plano Municipal de Cultura também foi uma grande conquista para o setor.

Já no âmbito educacional, Bonito destacou-se como a segunda cidade do país a implementar lousas digitais em salas de aula. A ampliação e reforma de escolas, valorização dos profissionais, e a distribuição de uniformes e materiais escolares consolidaram a educação como prioridade.

Durante o ano, Bonito investiu na promoção nacional e internacional, capacitação profissional e melhorias na infraestrutura turística, como a viabilização da rodovia do turismo.

Em 2024, a Capital do Ecoturismo de Mato Grosso do Sul conquistou, mais uma vez, o prêmio de ‘O Melhor de Viagem e Turismo 2024/2025’ na categoria ‘Melhor Destino de Ecoturismo do Brasil’, concedida pela Revista Viagem e Turismo da Editora Abril.

O município foi eleito 18 vezes campeão da categoria em 20 edições do prêmio.