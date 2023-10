Professora é homenageada pela Câmara de Miranda por título de mestre em botânica

Moção de aplausos entregue pelo vereador / Divulgação

A professora Érica de Souza Peixoto recebeu do vereador André Vedovato uma homenagem pela conquista ao título de mestre no Ensino de Ciência com ênfase na área Botânica, pelo Instituto de Física da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). A solenidade aconteceu na Câmara de Miranda, no dia 2 deste mês.

Durante a cerimônia, a moção de aplauso à professora Érica enfatizou a formação em dois anos, com o projeto de mestrado intitulado “Propostas Pedagógicas, para o Ensino de Botânica em uma Escola de Tempo Integral”.

"A professora Érica se dedica com amor à profissão há mais de dez anos e angariou, ao longo de sua vida, o carinho de professores e de colegas de trabalho. Agora, coroa a carreira com mais esta conquista, que orgulha não apenas seus alunos, amigos e familiares, como toda nossa sociedade mirandense", descreveu o vereador.