Professora e matriarca da família, Therezinha Trad morre aos 85 anos

Professora Therezinha em sua exposição de quadros / Arquivo Pessoal

Morreu em Campo Grande, aos 85 anos, a professora Therezinha Mandetta Trad, mãe do ex-prefeito da Capital, Marquinhos Trad, do senador Nelsinho Trad e do ex-deputado federal Fábio Trad.

A informação da morte de Therezinha Trad foi confirmada por Fábio Trad. Segundo ele, a mãe foi encontrada morta por um familiar, na noite desta quarta-feira (22). Ela foi vítima de aneurisma cerebral. Outras informações não foram repassadas.

Ela era professora, matriarca da família Trad. Foi casada com o ex-deputado federal e advogado, Nelson Trad, que faleceu em 2011, aos 81 anos, com quem teve cinco filhos: Fátima, Maria Thereza, Marquinhos (ex-prefeito), Fábio (deputado) e Nelsinho (senador). Também é avó do vereador Otávio Trad.

O horário de sepultamento ainda não foi divulgado.