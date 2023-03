Professora Gleice Jane será convocada para substituir deputado Amarildo Cruz na ALEMS

Professora Gleice Jane assumirá cadeira / Victor Chileno/Arquivo ALEMS

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) deverá convocar nessa terça-feira (21), durante a primeira sessão ordinária da semana, a Professora Gleice Jane, de 43 anos, suplente da Federação Brasil da Esperança – FE Brasil (PT/PC do B/PV), para assumir a vaga do deputado Amarildo Cruz (PT), que faleceu na última sexta-feira (17).

Conforme dispõe o Regimento Interno da Casa de Leis, no artigo 80, quando há vacância, está previsto que o suplente será convocado imediatamente após a abertura da vaga, na próxima sessão ordinária. A professora está em tratamento de saúde e tem 45 dias para assumir o mandato, de acordo com o regimento interno.

Quem é Gleice Jane?

Portanto, será chamada ao Parlamento Estadual a professora Gleice Jane Barbosa, nascida em São Bernardo do Campo (SP), que cresceu em Dourados e atuante na política desde o movimento estudantil. Filiada ao PT desde 2004, foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Simted) de Dourados. Ano passado obteve 9.767 votos, o que lhe garantiu a primeira-suplência.

Consternada pelo falecimento do deputado Amarildo Cruz, a futura deputada informou como pretende atuar no Legislativo Estadual. "Vamos dar continuidade ao legado do companheiro deputado Amarildo, que, assim como nós, tinha um projeto coletivo, dedicado às ações antirracistas, em favor das mulheres, dos indígenas, dos idosos e jovens, da luta pela terra, pelo meio ambiente, oportunizando um amplo diálogo e aproximando, cada vez mais, a população da Casa de Leis", enfatizou.

ALEMS e Elas

A professora é especialista em Educação e Inclusão pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e será a terceira mulher a integrar a 12º Legislatura. Segundo ela, o objetivo será somar forças para uma atuação que pense a sociedade a partir do feminino. "É um desafio muito grande para nós mulheres estar em espaços de decisão e vamos levar para a Casa de Leis o feminino e o feminismo, lembrando que a mulher pensa o mundo a partir de vieses muito importantes, em todas as áreas, nos âmbitos públicos e privados", reiterou a futura deputada. "Estaremos sempre na luta pelas outras mulheres", complementou.

Dia 27 de setembro de 2017, a então presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Dourados foi à tribuna da ALEMS pedir apoio aos deputados na interlocução com o Governo do Estado em prol das reivindicações de servidores administrativos e professores, por direitos trabalhistas