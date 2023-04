Professores da rede estadual lutam por revogação do novo Ensino Médio

Divulgação

Junto ao movimento nacional, professores da Rede Estadual em Aquidauana aderiram à manisfestção na quarta-feira, dia 26, em Campo Grande. Entre as reinvindicações, estão o pedido por melhores salários, revogação do novo Ensino Médio e adequação do plano de cargos e carreiras.

O Pantaneiro entrou em contato com o Presidente do Sinted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação) de Aquidauana, Chico Tavares que informou que, "Deu pra gente fazer uma bela de uma caminhada lá. Só o pessoal de Aquidauana esteve presente com mais ou menos umas 70 pessoas, engrossando toda manifestação que reuniu o pessoal do estado todo, e com esses pontos de pauta."

O sindicalista ressalta ainda:

"Cumprimento do piso, especialmente em Campo Grande, que diante da política salarial de lá, eles não cumprem o piso. Política salarial pelos professores convocados a reestruturação da carreira dos funcionários administrativos, a revogação do novo ensino médio e também pela cultura de paz na sociedade e nas escolas. Então, esses foram os pontos de pauta abordados, na nossa caminhada, a qual terminou com uma manifestação em frente à prefeitura de Campo Grande”.

Na manifestação, professores se uniram na praça Ary Coelho, na região central da capital, e caminharam da avenida Afonso Pena até em frente à sede da prefeitura da cidade. Na passeata, palavras de ordem foram entoadas e placas pediam adequação do piso salarial, ajuste de carga horária e revogação do Novo Ensino Médio.