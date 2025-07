Profissionais de rodeio serão homenageados anualmente pela Assembleia Legislativa de MS

Aline Kraemer, Alems

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) vai homenagear, todos os anos, os profissionais que atuam no setor de rodeio. A medida está prevista na Resolução nº 05/2025, publicada nesta quarta-feira (9) no Diário Oficial do Parlamento.

De autoria do deputado estadual Caravina (PSDB), a norma institui a entrega da Medalha e do Diploma de Honra ao Mérito Legislativo a trabalhadores ligados diretamente ao rodeio, como reconhecimento pela contribuição cultural e esportiva ao fortalecimento dessa tradição no Estado.