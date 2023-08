Programa FCO Mulheres Empreendedoras fortalece participação na economia

Divulgação

Com o objetivo de fortalecer a participação feminina na economia do Centro-Oeste por meio de condições diferenciadas de carência, prazo e limite financiável do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste), foi lançado na terça-feira, 29, pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o programa FCO Mulheres Empreendedoras. O evento foi realizado no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

A ação fez parte das entregas e parcerias do Governo Federal com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Caravana da Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste), que está sendo realizada até o dia 30 de agosto, no estacionamento do Mercadão Municipal de Campo Grande.

Na ocasião o vice-governador Barbosinha, destacou que o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, está preparado para fomentar a participação feminina na economia.

“Quando a gente fala de um Estado próspero e inclusivo, isso está essencialmente vinculado à qualificação profissional, à geração de renda e a fonte de financiamento. Muitas das vezes essas mulheres têm ideias extraordinárias, mas não conseguem colocar em prática por conta de capital. E na medida que ajudamos a viabilizar o financiamento dessas pequenas empresas, estamos proporcionando geração de renda e empregando outras pessoas, e assim desenvolvendo ainda maio o nosso estado. E essa pauta será sempre fortemente defendida pelo Governo do Mato Grosso do Sul”, diz.

Na nova modalidade de crédito às empresas e propriedades rurais de menor porte dirigidas por mulheres ou que possuam em seu quadro ao menos 40% de participação de sócias mulheres, estão aptas a participarem.

Entre os benefícios do projeto estão o financiamento de até 100% do valor total do empreendimento, acréscimo de 1 ano para carência e 2 anos do prazo de pagamento em todas as linhas de financiamentos além dos que já são oferecidos pelo FCO, dispensa da apresentação de Carta-Consulta e limites diferenciados de capital de giro associado, podendo chegar até os 40%.

A titular da Sudeco, a superintendente Rose Modesto, ressaltou que as linhas de crédito com recorte de gênero era uma demanda antiga e que hoje se tornou realidade. “A gente sabe que a dificuldade, às vezes encontra de ir para o mercado de trabalho, imagina para poder abrir o seu próprio negócio. Então, o recurso que tem hoje, para o setor empresarial é de aproximadamente R$ 200 milhões para ser utilizado ainda dentro desse ano, onde as mulheres terão a oportunidade de buscar esse recurso”.

Na ocasião a secretária adjunta da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), Viviane Luiza, ressalta que o programa FCO Mulheres Empreendedoras, mulheres empreendedoras é um avanço nas políticas públicas.

“Esse programa é a plena garantia do direito de cidadania. Você olhando a garantia dos direitos das mulheres, principalmente, fazendo o recorte histórico, até 48, as mulheres precisavam de autorização para viajar. Imaginem então linha de crédito, isso não era pensado para as mulheres. Então agora, em 2023, nós conseguimos, então ficamos na história, que nós conseguimos uma porta se abrindo para as mulheres na questão do crédito, do pequeno, médio e grande, dos incentivos. É a igualdade para todos, como diz o nosso Governador Eduardo Riedel, não tem como ser próspero, se você não incluir”, finaliza.

FCO

O Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) é um fundo de crédito criado pela Constituição Federal de 1988 com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social da Região Centro-Oeste. As empresas e os produtores rurais que desejarem iniciar, ampliar ou modernizar atividades produtivas na região, podem contar com o apoio do FCO para financiar seus empreendimentos com longo prazo de pagamento e baixas taxas de juros.

Para mais informações sobre o FCO acesse: https://www.gov.br/sudeco/pt-br/assuntos/fundo-constitucional-de-financiamento-do-centro-oeste.