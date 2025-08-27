Acessibilidade

27 de Agosto de 2025

Desenvolvimento

Programa MS Ativo é vencedor de prêmio nacional de competitividade

O governador Eduardo Riedel recebeu o prêmio, marcando o terceiro ano consecutivo em que o Estado se destaca nacionalmente

Redação

Publicado em 27/08/2025 às 17:44

Tayana Vaz

Mato Grosso do Sul foi destaque nacional ao vencer o Prêmio Excelência em Competitividade 2025, do Centro de Liderança Pública (CLP), com o programa MS Ativo Municipalismo, que fortalece a integração entre Estado e municípios. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (27), durante o CLP Day, no XIV Congresso Consad, em Brasília (DF).

O governador Eduardo Riedel recebeu o prêmio, marcando o terceiro ano consecutivo em que o Estado se destaca nacionalmente. “Este prêmio é de todos os prefeitos, vereadores e equipe que construíram políticas públicas eficazes em diversas áreas, como educação, saúde e infraestrutura”, afirmou Riedel.

O CLP recebeu 333 inscrições neste ano, selecionou 12 semifinalistas e seis políticas finalistas. O MS Ativo Municipalismo foi premiado por sua capacidade de organizar a relação entre municípios e Estado, promovendo planejamento conjunto e resultados efetivos para a população.

O Ranking de Competitividade 2025, divulgado no mesmo evento, confirma o bom desempenho do Estado em diversos pilares: 2º lugar em capital humano, 9º em sustentabilidade ambiental, eficiência da máquina pública e inovação, e 8º em sustentabilidade social, com avanços em redução da pobreza e acesso a saneamento básico.

O resultado reforça Mato Grosso do Sul como referência em gestão pública e políticas estratégicas que beneficiam diretamente a população.

