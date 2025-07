Projeto busca incluir a Feira Literária de MS no Calendário Oficial do Estado

Alfons Morales

Está em tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 173/2025, de autoria do deputado Zé Teixeira (PSDB), que propõe a inclusão da Feira Literária de Mato Grosso do Sul (FELIT/MS) no Calendário Oficial de Eventos do Estado. A proposta segue agora para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Conforme o texto, a FELIT/MS é realizada anualmente na primeira semana de junho, em Dourados, com o objetivo de fomentar a leitura, valorizar autores regionais e difundir a literatura produzida no Estado.

O deputado destaca que a feira desempenha papel fundamental no resgate da memória cultural sul-mato-grossense, sendo inspirada na trajetória do poeta e jornalista Nicanor Coelho, falecido em 2020, autor de mais de 15 obras e importante figura da literatura regional.

Em 2025, a FELIT/MS chegou à sua 5ª edição, consolidando-se como um dos principais eventos culturais do Estado. Ao longo de três dias, a programação contou com apresentações musicais, espetáculos teatrais, exposições de livros, contação de histórias, literatura de cordel, oficinas e atividades que aproximaram artistas e leitores da região da Grande Dourados.

Para Zé Teixeira, oficializar a feira no calendário estadual é garantir apoio institucional ao evento. “A FELIT/MS fortalece a identidade cultural de Mato Grosso do Sul, incentiva a leitura e valoriza nossos autores. Reconhecer esse evento por lei é um passo importante para que ele cresça ainda mais e continue sendo referência na nossa literatura”, afirmou o parlamentar.

