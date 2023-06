Projeto cria a Semana do Cooperativismo em Mato Grosso do Sul / Divulgação

O deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), coordenador da Frente Parlamentar de Defesa do Cooperativismo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apresentou nesta quinta-feira, dia 29, uma proposta que cria a Semana do Cooperativismo.

O Projeto de Lei 194/2023, cria e inclui no anexo do Calendário Oficial de Eventos do Estado, instituído pela Lei 3945, de 4 de agosto de 2010, a Semana do Cooperativismo. A matéria segue para análise da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação).

A Semana do Cooperativismo será comemorada anualmente durante a primeira semana de julho, e nela serão desenvolvidas atividades e ações previstas no artigo 3º, da Lei 4939/2016, e outras correlatas. Nossa equipe fará hoje a entrega de uma cartilha que fala de todo esse trabalho que o cooperativismo tem desenvolvido em Mato Grosso do Sul

“Essa comemoração já existe de fato em nosso País, mas estamos apresentando um projeto para ficar institucionalizado. Aqui há 3 milhões de cooperativas criadas no mundo, com 1bilhão de cooperados, trezentas delas faturam dois milhões de dólares e geram milhões de empregos. Aqui no Brasil a dimensão é enorme do cooperativismo, operando no agronegócio, seguro e mercado financeiro, com 451 mil cooperados, gerando mais de 12 mil empregos diretos e tributos destinados aos cofres do Estado”, justificou Professor Rinaldo Modesto.