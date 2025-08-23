Acessibilidade

23 de Agosto de 2025 • 15:34

Buscar

Últimas notícias
X
Política

Projeto de lei amplia cotas raciais em concursos públicos de MS

Dados do Censo 2022 do IBGE apontam que a população negra (pretos e pardos) no Brasil supera 50%

Redação

Publicado em 23/08/2025 às 15:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ilustrativa Freepik

Começou a tramitar nesta sexta-feira (22) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o Projeto de Lei 218/2025, da deputada estadual Gleice Jane (PT), que propõe alterações na legislação sobre cotas raciais em concursos públicos estaduais. A proposta atualiza a Lei nº 3.594/2008, que reserva vagas para negros e indígenas, ampliando a cobertura também para quilombolas e ajustando os percentuais.

De acordo com o projeto, 30% das vagas oferecidas em concursos da administração direta e indireta deverão ser reservadas a grupos étnico-raciais, distribuídas da seguinte forma: 20% para pessoas negras, 7% para indígenas e 3% para quilombolas.

O texto define critérios para autodeclaração e estabelece que candidatos às vagas reservadas deverão passar por procedimento de heteroidentificação, mesmo que já tenham obtido pontuação suficiente na ampla concorrência.

A deputada Gleice Jane destacou que a atualização busca alinhar o Estado às normas federais recentes e corrigir desigualdades históricas. Segundo ela:

“Essa adequação representa um marco significativo nas políticas de ações afirmativas em Mato Grosso do Sul, promovendo justiça social e reparação histórica.”

Dados do Censo 2022 do IBGE mostram que mais da metade da população sul-mato-grossense se declara negra, somando 1.293.797 pardos e 179.101 pretos. O Estado também ocupa a terceira posição nacional em número absoluto de indígenas, com 116.346 pessoas autodeclaradas. Atualmente, a legislação reserva apenas 20% das vagas para negros e 3% para indígenas, números considerados insuficientes.

O projeto também enfatiza a necessidade de atualizar o termo “índios” para “indígenas”, valorizando a diversidade dos povos originários do Estado. Além disso, Mato Grosso do Sul possui uma significativa população quilombola urbana (28,2%), cuja presença no serviço público ainda é mínima. A proposta busca corrigir essa omissão histórica, promovendo representatividade e fortalecimento das políticas de ação afirmativa, alinhando o Estado às melhores práticas nacionais e internacionais no combate ao racismo estrutural.

“A ampliação e especificação das cotas refletem a necessidade de corrigir desigualdades históricas e garantir maior representatividade nos quadros de servidores públicos estaduais”, finaliza a deputada.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política

Prefeito de Nioaque será destaque no maior evento de comunicação política do país

Política

Renato Câmara recebe título de cidadão campo-grandense

Agendas

Riedel vai a Bonito para encontro de gestores e Festival de Inverno

Governador de MS tem agendas na cidade às 11h30 e 17h

Política

Hospital Funrural em Aquidauana recebe novo eletrocardiograma

Publicidade

Agenda

Após se filiar ao PP, Riedel volta a MS e cumpre agenda em Dourados

ÚLTIMAS

Esportes

Lançamento da Corrida dos Poderes terá palestra com atleta paralímpico Yeltsin Jacques

Promovida em parceria entre os Três Poderes de Mato Grosso do Sul, a corrida chega à sua 3ª edição reforçando os valores de esporte, cidadania e solidariedade

Cultura

Miss e Mister Indígena marcam festival em Campo Grande

O evento reúne 14 comunidades indígenas urbanas e contará com apresentações culturais, desfile em trajes típicos e de gala

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo