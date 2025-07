Projeto de lei prevê adequação em norma que institui o Agosto Lilás

Aline Kraemer, Alems

De autoria do deputado Antonio Vaz (Republicanos), foi apresentado nesta terça-feira (15), durante a sessão ordinária, o Projeto de Lei 182/2025, que altera a Lei 4.969, de 29 de dezembro de 2016, para prever o Projeto Banco Vermelho Gigante, ações de conscientização em lugares públicos e premiação de projetos no âmbito do agosto Lilás, mês destinado à conscientização para o fim da violência contra a mulher. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Com a adequação na norma, serão considerados entre as ações, esforços e campanhas relacionados ao “Agosto Lilás” o Projeto Banco Vermelho Gigante, promovido pelo "Instituto Banco Vermelho" como símbolo permanente de conscientização contra o feminicídio. O banco vermelho consiste na instalação de um banco na cor vermelha em espaços públicos de grande circulação de pessoas, do qual constarão frases que estimulem a reflexão sobre o tema e contatos de emergência, como o Ligue 180, e outros para denúncia e suporte à vítima.