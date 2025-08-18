Acessibilidade

18 de Agosto de 2025 • 20:27

Buscar

Últimas notícias
X
Política

Projeto de Lei propõe reorganização dos cartórios de Corumbá e Ladário

O projeto foi devidamente aprovado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça em sessão ordinária

Redação

Publicado em 18/08/2025 às 17:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Wagner Guimarães

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 211/2025, de autoria do Poder Judiciário, que prevê a reorganização das serventias notariais e de registros na sede da Comarca de Corumbá. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A medida trata da reestruturação das unidades extrajudiciais de Corumbá e Ladário, por meio de processos de desacumulação e acumulação. O texto já foi aprovado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça em sessão ordinária, em conformidade com o Regimento Interno da instituição.

De acordo com a justificativa, antes havia apenas o Serviço Notarial e de Tabelionato de Protesto de Títulos. Com a reorganização, em Corumbá, esse serviço será ampliado para abranger também outros documentos de dívida. Já em Ladário, ficará separado o Serviço Notarial e de Registro Civil das Pessoas Naturais, Protesto de Títulos e outros documentos de dívida.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Corumbá

Eleições na Bolívia tem fronteira fechada e 2º turno

Segurança 

Deputado Renato Câmara solicita viatura para PM de Rio Verde de Mato Grosso/MS

Política

Assembleia Legislativa de MS divulga agenda da semana de 17 a 23 de agosto

Publicidade

Proteção

Mato Grosso do Sul anuncia avanços no combate à violência contra a mulher

ÚLTIMAS

Policial

Condenado por homicídio em 2019 é preso no bairro Monte Castelo

Prisão aconteceu na manhã de hoje na Capital

Educação

EJA abre inscrições para jovens e adultos em Nioaque

Inscrições seguem até setembro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo