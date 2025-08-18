Projeto de Lei propõe reorganização dos cartórios de Corumbá e Ladário

O projeto foi devidamente aprovado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça em sessão ordinária
Wagner Guimarães
Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 211/2025, de autoria do Poder Judiciário, que prevê a reorganização das serventias notariais e de registros na sede da Comarca de Corumbá. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).
A medida trata da reestruturação das unidades extrajudiciais de Corumbá e Ladário, por meio de processos de desacumulação e acumulação. O texto já foi aprovado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça em sessão ordinária, em conformidade com o Regimento Interno da instituição.
De acordo com a justificativa, antes havia apenas o Serviço Notarial e de Tabelionato de Protesto de Títulos. Com a reorganização, em Corumbá, esse serviço será ampliado para abranger também outros documentos de dívida. Já em Ladário, ficará separado o Serviço Notarial e de Registro Civil das Pessoas Naturais, Protesto de Títulos e outros documentos de dívida.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Policial
Prisão aconteceu na manhã de hoje na Capital
Educação
Inscrições seguem até setembro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS