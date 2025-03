Projeto de lei quer criar aÃ§Ãµes para promoÃ§Ã£o de saÃºde e bem-estar a idosos

Wagner Guimarães, Alems

O Projeto de Lei 57/2025, deu entrada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, para estabelecer diretrizes e ações destinadas à promoção da saúde, bem-estar, e inclusão social dos idosos residentes no Estado.

A proposta quer melhorar a qualidade de vida, fomentar o envelhecimento saudável e ativo.

Segundo o texto do projeto, as ações acontecerão por meio de estratégias integradas nas áreas de saúde, bem-estar social e inclusão, com ênfase em prevenção de quedas, promoção da mobilidade funcional, estímulo à prática de exercícios físicos e atividades funcionais, implementação de cuidados nutricionais adequados, acompanhamento das condições hormonais relacionadas ao envelhecimento e promoção do bem-estar psicológico e social dos idosos.

Todas as unidades de saúde públicas do Estado deverão disponibilizar atividades físicas para idosos, e estas deverão ser adaptadas às condições físicas e limitações individuais de cada idoso, respeitando suas condições de saúde e capacidade funcional.

Agora, o projeto segue para análise da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação).