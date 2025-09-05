Acessibilidade

05 de Setembro de 2025 • 20:26

Buscar

Últimas notícias
X
Proibição

Projeto de lei quer proibir comercialização de arsênio em Mato Grosso do Sul

Caravina apresentou projeto para garantir maior controle sobre substâncias perigosas em Mato Grosso do Sul

Redação

Publicado em 05/09/2025 às 18:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

(Wikimedia Commons/Reprodução)

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 235/2025, que propõe a proibição da venda de arsênio no Estado. A matéria foi apresentada pelo deputado Caravina (PSDB) e segue agora para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Pelo texto, a comercialização do elemento químico fica proibida tanto em estabelecimentos físicos quanto em plataformas digitais. A única exceção será para pessoas jurídicas devidamente licenciadas pelos órgãos competentes, com autorização específica para uso industrial, científico ou em outras modalidades regulamentadas.

Caravina explicou que a medida busca reforçar a segurança da população e evitar o uso indevido da substância, considerada altamente tóxica. “Assistimos recentemente, em portais de notícia, um trágico episódio de envenenamento causado pelo uso de arsênio em um bolo, praticado por uma adolescente na Grande São Paulo. Esse caso acendeu um alerta nacional sobre a necessidade de impedir a comercialização desregulada do produto”, justificou o parlamentar.

Segundo ele, a aprovação do projeto é fundamental para prevenir novos episódios de envenenamento e reduzir riscos à saúde pública, já que o arsênio, quando manipulado sem controle, apresenta alto potencial de causar danos graves.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Agenda

Riedel participa de agenda na PMMS e entrega de ambulâncias

Rodovias

PL propõe faixas de aceleração e desaceleração em pontos críticos de rodovias em MS

Serviços

TCE-MS reforça defesa da Primeira Infância em audiência pública

O encontro, reuniu autoridades, instituições e sociedade civil, e reforçou a importância do tema para o trabalho do controle externo desenvolvido pela Corte de Contas

Política

STF retoma julgamento de Bolsonaro e aliados

Publicidade

Política

Estudantes de Anastácio são homenageados por atuação no xadrez

ÚLTIMAS

Economia

Cesta básica tem queda em Campo Grande e alivia bolso do trabalhador

A capital sul-mato-grossense registrou uma redução de 0,20% no custo da cesta básica

Polícia

Idoso condenado por estupro de vulnerável é preso em Camapuã

Ele foi condenado a 24 anos de prisão

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo