Projeto inclui eventos culturais de Miranda no Calendário de Eventos de MS

Deputado Pedrossian Neto / ALMS

É de autoria do deputado Pedrossian Neto (PSD), o Projeto de Lei 251/2025, que tramita na ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). A proposta inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado a Feira Ecológica, Cultural, Indígena e Rural de Miranda (FECIR) e a Cavalgada Ecológica de Miranda e dá outras providências. A matéria segue para análise da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação).

Ambos eventos são realizados anualmente no mês de julho, que coincide com a data de aniversário da cidade de Miranda-MS, no dia 16 de julho, os quais fortalecem o vínculo dos munícipes com a cultura regional, bem como promove e celebra as belezas naturais do Pantanal Sul-Mato-Grossense.

O deputado justifica sua proposta. “A inclusão da FECIR e da Cavalgada Ecológica de Miranda no Calendário Oficial de Eventos do Estado constitui medida de reconhecimento cultural, promoção do turismo e fortalecimento da economia criativa, em consonância com os comandos constitucionais e com a política pública de valorização do patrimônio cultural sul-mato-grossense”, ressaltou Pedrossian Neto.

*Com informações da ALMS

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!