08 de Outubro de 2025 • 20:23

Política

Projeto inclui eventos culturais de Miranda no Calendário de Eventos de MS

A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Redação

Publicado em 08/10/2025 às 20:00

Deputado Pedrossian Neto / ALMS

É de autoria do deputado Pedrossian Neto (PSD), o Projeto de Lei 251/2025, que tramita na ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). A proposta inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado a Feira Ecológica, Cultural, Indígena e Rural de Miranda (FECIR) e a Cavalgada Ecológica de Miranda e dá outras providências. A matéria segue para análise da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação).

Ambos eventos são realizados anualmente no mês de julho, que coincide com a data de aniversário da cidade de Miranda-MS, no dia 16 de julho, os quais fortalecem o vínculo dos munícipes com a cultura regional, bem como promove e celebra as belezas naturais do Pantanal Sul-Mato-Grossense.

O deputado justifica sua proposta. “A inclusão da FECIR e da Cavalgada Ecológica de Miranda no Calendário Oficial de Eventos do Estado constitui medida de reconhecimento cultural, promoção do turismo e fortalecimento da economia criativa, em consonância com os comandos constitucionais e com a política pública de valorização do patrimônio cultural sul-mato-grossense”, ressaltou Pedrossian Neto.

*Com informações da ALMS

