Projeto 'Mulher que faz a diferença' é aprovado pela Câmara Municipal

Sessão da última quarta-feira (22) / (Foto: Divulgação)

O projeto “Mulher que faz a diferença”, criado para premiar moradores que merecem reconhecimento por prestar relevantes serviços à população, foi aprovado pela Câmara Municipal de Aquidauana e agora é denominado Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro,

A indicação será de autoria de cada um dos vereadores que compõem o parlamento municipal. O prêmio foi apresentado pelo vereador e presidente da Casa de Leis, Nilson Pontim (MDB), sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes na Sessão Legislativa.

A decisão altera a lei Municipal nº 2.327/2014, de 11 de março de 2014, que passou a vigorar com nova redação conforme publicação no DOEM – Diário Oficial Eletrônico do Município de Aquidauana.

Em seu artigo 1º da Lei fica instituído o Prêmio Mulher que faz a diferença, Dona Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro no município de Aquidauana através do qual serão homenageadas, somente mulheres que tenham se destacado por motivos diversos, profissionalmente e/ou prestado relevantes serviços para a comunidade na área social, cultural, econômica, política e esportiva, para valorizar a mulher no contexto da cidadania.

Segundo informações do vereador Nilson Pontim o prêmio deverá ser entregue anualmente às mulheres homenageadas, mediante indicação dos vereadores, ou a critério dos mesmos, em conjunto com outros segmentos sociais e comunitários e entidades da sociedade civil organizadas. “Cada vereador poderá indicar até duas mulheres que fazem a diferença em nossa comunidade e que fazem jus a esse prêmio, de forma fundamentada, no prazo fixado pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aquidauana”, informou o parlamentar.

A intenção de denominar o prêmio Mulher que faz a diferença teve por princípio homenagear a senhora Maria Tereza Ferraz Ribeiro que sem sombra de dúvida dedicou sua vida a comunidade aquidauanense e aqui criou os seus filhos, Zelito e Odilon que está exercendo o segundo mandato de prefeito do município de Aquidauana.

Maria Tereza foi uma primeira dama atuante na época em que o marido Tico Ribeiro foi prefeito da cidade, período em que também ocupou o cargo voluntário de Secretária de Assistência Social. “Sempre agiu com dedicação nos trabalhos comunitários priorizando os munícipes de baixa renda e deixou um legado de serenidade, amor ao próximo, coragem, firmeza, determinação e respeito pela vida”, justificou o parlamentar Nilson Pontim ao julgar oportuna a homenagem póstuma a ex - primeira dama Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro.

Trata-se portando de uma atitude que reconhece quem dedicou seu amor pela comunidade. A alteração da Lei 2.327/2014 foi discutida, analisada e votada, sendo aprovada por unanimidade.

A premiação acontecerá em sessão solene no próximo dia 31 deste mês de março, em alusão ao mês da mulher.