Projeto pede instalação de detector de metais nas escolas de Aquidauana

Vereador Valter Neves (PSD) / (Foto: Divulgação)

Diante dos recentes casos de violência e medo em escolas do Brasil, inclusive com episódios de terror em Mato Grosso do Sul, a instalação de detector de metais com portão eletrônico nas escolas estaduais e municipais de Aquidauana foi sugerida pelo vereador Valter Neves (PSD) ao secretário de Estado de Educação, Hélio Queiróz Daher; ao prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), com cópia à secretária municipal de Educação, Wilsandra Béda.

A sugestão foi apresentada no plenário da Câmara Municipal, por meio de Indicação. Conforme a pauta, o parlamentar quer que seja feita a instalação de portões eletrônicos com detectores de metais, que têm por objetivo dificultar o acesso e atrasar a ação de pessoas mal intencionadas e problemas de transtorno mental, o que evitaria registros de violência no ambiente escolar.

“A questão de segurança nas escolas têm se tornado uma preocupação constante, especialmente pelos casos recentes que foram registrados em outros municípios, estados e países”, avisa.

Segundo ele, é uma preocupação não só dos profissionais da educação, mas das famílias e da comunidade. “Por isso, precisamos nos antecipar e criar mecanismos para barrar qualquer tipo de ação que venha gerar possível tragédia”, acrescenta.

Valter Neves sugere também que seja contratado policiais aposentados para que voltem a ativa e atuem como segurança nas escolas, e que os professores que atuam nas escolas recebam treinamento para estarem preparados em caso de eventualidades.