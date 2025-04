Projeto proíbe contratação de condenados por crimes contra crianças na rede estadual

Deputado Antonio Vaz (Republicanos) apresentou, durante a sessão plenária desta terça-feira, projeto / Wagner Guimarães

O deputado Antonio Vaz (Republicanos) apresentou, durante a sessão plenária desta terça-feira (8), o Projeto de Lei 80/2025, que dispõe sobre a vedação à contratação, nomeação ou designação de pessoas condenadas por crimes praticados contra crianças e adolescentes para cargos, empregos ou funções na rede estadual de ensino no Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A vedação aplica-se a pessoas condenadas pelos seguintes crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos nos artigos 217- A, 218, 218-A e 218-B do Código Penal; crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, relacionados à exploração sexual, abuso, maus-tratos, negligência ou qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes; crimes de pornografia infantil e correlatos, conforme legislação federal vigente; que sejam ocupantes de cargos efetivos, comissionados ou temporários na rede estadual de ensino; aos contratados para prestação de serviços em escolas públicas estaduais ou instituições conveniadas; aos profissionais autônomos, empresas terceirizadas e seus funcionários que realizem atividades em escolas públicas ou em instituições vinculadas à educação infantil e juvenil no Estado.

Para a efetivação da contratação, nomeação ou designação, será exigida a apresentação de certidões criminais da Justiça Estadual e Federal no momento da admissão. Nos casos de servidores ou profissionais já em exercício, a comprovação de condenação transitada em julgado pelos crimes mencionados implicará demissão ou rescisão contratual por justa causa, observados os procedimentos administrativos previstos na legislação aplicável.

“Este projeto de lei visa reforçar a proteção de crianças e adolescentes no ambiente escolar do Estado de Mato Grosso do Sul, impedindo que pessoas condenadas por crimes contra menores possam exercer qualquer função na rede estadual de ensino, incluindo trabalhadores terceirizados. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 indicam que Mato Grosso do Sul registrou 3.211 casos de violência contra crianças e adolescentes em 2022, incluindo abuso sexual, maus-tratos e exploração. O ambiente escolar deve ser um espaço seguro e livre de riscos para os estudantes”